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ABD Başkanı Trump, Obama ve Clintonların itibarını hâlâ yerle bir edebileceğini savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında 'oldukça bilgiye sahip olduğunu' savundu. Trump, bu isimlerin itibarını halen 'yerle bir edebilme şansına sahip olduğunu' öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın itibarını halen "yerle bir edebilme şansına sahip olduğunu" savundu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Newsmax televizyonuna yaptığı açıklamalarda, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a da değindi.

Bu üç isim hakkında "oldukça bilgiye sahip olduğunu" savunan Trump, bu kişiler hakkında geçmişte cezai soruşturma açma ihtimalinin olduğunu ancak bunu tercih etmediğini söyledi.

Öte yandan bu ihtimalin halen sürdüğünü belirten Trump, Obama ve Clintonların itibarını "yerle bir edebilme şansına sahip olduğunu" ifade etti.

Kaynak: AA
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