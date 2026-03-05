Haberler

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'ye İran'a Yönelik Saldırılara Destek İçin Teşekkür Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye teşekkür ederek, müttefiklerin Washington’un İran’a yönelik saldırılarını “büyük ölçüde” desteklediğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür ederek, müttefiklerin Washington'un İran'a yönelik saldırılarını "büyük ölçüde" desteklediğini belirtti.

Mark Rutte, dün yaptığı açıklamada, NATO'nun İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer almadığını belirtirken, Washington'un eylemlerinin müttefikler tarafından "geniş çapta desteklendiğini" vurgulamıştı. Rutte, "Görülüyor ki, müttefikler temelde büyük ölçüde başkanın yaptıklarını destekliyor ve ABD'nin bölgedeki nükleer ve füze kapasitesini ortadan kaldırma çabalarını da mümkün kılıyor" demişti.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika NATO Genel Sekreterimize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!