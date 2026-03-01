Trump, İran'ı Görüşmek İçin Liderlerle Telefonla Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump; İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile İran'a ilişkin son durumu ele aldığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın İran'la ilgili gündemine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı.

Leavitt, açıklamasında, Trump'ın İsrail, Bahreyn ve BAE liderleri ile İran'daki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kuveyt ve İngiltere liderleri ile telefonda görüşmüştü.