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Trump: İran'da devasa bir insani kriz var, derhal durdurulmalı

Trump: İran'da devasa bir insani kriz var, derhal durdurulmalı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 'devasa boyutlarda bir insani kriz' yaşandığını belirterek, bu krizin derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Trump, İran yönetiminin ordusunun büyük bölümüne maaş ödemediğini ve protestocuları benzeri görülmemiş şekilde katlettiğini öne sürdü.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran'da "devasa boyutlarda bir insani kriz" yaşandığını ifade ederek, krizin hemen durdurulması gerektiğini söyledi. Trump, İran yönetiminin ordusunun büyük bölümüne maaş ödemediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'da "devasa boyutlarda bir insani kriz" yaşandığını ve bu krizin, hemen durdurulması gerektiğini savundu.

Trump, "Çöküş sürecindeki İran İslam Cumhuriyeti, Ordusu'nun büyük bir kısmına maaş ödememekte; aynı zamanda, protesto etmedikleri halde bile protestocuları daha önce hiç görülmemiş boyutlarda katletmektedir. Bu, devasa boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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