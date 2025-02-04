Trump kararnameyi imzaladı, 'İran'a maksimum baskı' politikası yeniden hayata geçti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesi Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

'İRAN'A MAKSİMUM BASKI' POLİTİKASINI YENİDEN HAYATA GEÇİRDİ

Trump, ilk başkanlık döneminde de uyguladığı " İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı. İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYA ÇOK YAKLAŞTI"

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya çok yaklaştığını söyleyen Trump, "İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi.

"PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Kararnamenin İran'a yönelik çok sert yaptırımlar içerdiğini belirten Trump, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarından vazgeçmesi için İran'ı ikna etmeye çalışmak üzere İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.