ABD Başkanı Trump: "Hürmüz Boğazı Üzerinde Tam Kontrolümüz Var; İran Bir Anlaşma Yapana Kadar Burası Tamamen Kapatılmış Durumda"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. ABD Donanması’nın onayı olmadan hiçbir gemi giriş ya da çıkış yapamaz. İran bir anlaşma yapana kadar burası tamamen kapatılmış durumda" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "şunları kaydetti:

İran, liderinin kim olduğunu belirlemekte büyük zorluk yaşıyor! Gerçekten bilmiyorlar! Çatışma, savaş alanında ağır kayıplar veren 'şahinler' ile aslında hiç de ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) 'ılımlılar' arasında yaşanıyor ve durum çılgınca! Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi giriş ya da çıkış yapamaz. İran bir anlaşma yapana kadar burası 'tamamen kapatılmış' durumda!!!"

Kaynak: ANKA
