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Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar temizlendi, İran'a gözdağı

Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar temizlendi, İran'a gözdağı
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından kaldırıldığını veya imha edildiğini açıkladı. Trump, İran'a yeni mayın döşenmesi halinde bunu yapan gemilerin derhal imha edileceği uyarısında bulundu ve bölgenin Uzay Kuvvetleri aracılığıyla izlendiğini belirtti.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından kaldırıldığını veya imha edildiğini bildirdi. Trump, İran'ı, yeni mayınlar döşenmesi halinde bunları gerçekleştiren gemilerin "derhal ve sistematik olarak imha edileceği" konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trumpi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Donanması tarafından Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki mayınların temizlendiği konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Birleşik Devletler Donanması tarafından, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularından tüm mayınların kaldırıldığı ve/veya imha edildiği konusunda bilgilendirildim. İran'a, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal ve sistematik olarak imha edileceği bildirildi. Uzay Kuvvetleri aracılığıyla, Pickaxe Dağı ve halihazırda imha edilmiş diğer üç nükleer tesiste olduğu gibi, Boğaz'ın her bir inç karesini de izliyoruz. Mayın döşeme konusunda tam olarak yürürlükte olan bir sıfır hoşgörü politikası bulunmaktadır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA
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