Haberler

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas iktidarda kalmaya kadar verirse tam bir yok edilme olur. Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında öğreneceğiz. Netanyahu Gazze'deki saldırıyı sonlandırmaya hazır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada , Hamas'ın Gazze'deki iktidarı ve kontrolü devretmeyi reddetmesi halinde "tamamen yok edileceğini" söyledi. Donald Trump, Hamas'ın gerçekten barışa bağlı olup olmadığına ilişkin netliğin "yakında" ortaya çıkmaya beklediğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya hazır olduğunu belirten Trump, ateşkes önerisinin gerçeğe dönüşmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Konumu dikkat çekti
Semanur'un ölümünde mahkeme karara 'dur' dedi! Tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı

Semanur'un tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı! Mahkeme karara "dur" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.