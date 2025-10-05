Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas iktidarda kalmaya kadar verirse tam bir yok edilme olur. Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında öğreneceğiz. Netanyahu Gazze'deki saldırıyı sonlandırmaya hazır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada , Hamas'ın Gazze'deki iktidarı ve kontrolü devretmeyi reddetmesi halinde "tamamen yok edileceğini" söyledi. Donald Trump, Hamas'ın gerçekten barışa bağlı olup olmadığına ilişkin netliğin "yakında" ortaya çıkmaya beklediğini belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya hazır olduğunu belirten Trump, ateşkes önerisinin gerçeğe dönüşmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.
