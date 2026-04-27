ABD Başkanı Trump Bugün İran Gündemiyle Ulusal Güvenlik Ekibini Topluyor

(ANKARA) - ABD medyasında yer alan haberlere göre, Abd Başkanı Donald Trump, İran savaşı bağlamında bugün ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yaparak seçenekleri değerlendirecek.

ABD merkezli Axios'a konuşan kaynaklara göre, İran tarafı ABD'ye yeni öneriler sundu. Önerilerin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve nükleer müzakerelerin daha ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine odaklandığı belirtildi.

Habere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabuluculara, İran yönetiminin ABD'nin uranyum zenginleştirme ve zenginleştirilmiş stokların ülke dışına çıkarılması yönündeki talepleri konusunda şu aşamada ortak bir tutum belirleyemediğini aktardı.

İddiaya göre İran'ın önerisinde ayrıca, Hürmüz Boğazı krizine öncelik verilmesi, ateşkesin uzatılması ya da savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanılması çağrısı yapıldı. Axios'a konuşan kaynaklar, söz konusu önerilerin Pakistan tarafından ABD'ye iletildiğini, ancak Beyaz Saray'ın bunları görüşmeye ne ölçüde istekli olduğunun henüz net olmadığını ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump ise ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda İran'la savaşın "çok yakında sona ereceğini" söyledi. ABD'nin zafer elde edeceğini ve İran'ın uranyumunun kontrol altına alınacağını savunan Trump, müzakere konusunda "topun İran'da olduğunu", Tahran'ın isterse Beyaz Saray yönetimiyle iletişime geçebileceğini dile getirdi. Trump ayrıca İran içinde görüş ayrılıkları bulunduğunu, "aklı başında olanlar ve olmayanlarla" muhatap oldukları yorumunda bulundu.

Öte yandan Arakçi, Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğinin "küresel öneme sahip bir mesele" olduğunu vurguladı. Umman ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Arakçi, İran ve Umman'ın boğaza kıyısı olan iki ülke olarak bu konuda koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Son günlerde diplomatik temaslarını yoğunlaştıran Arakçi, cuma günü Islamabad'da Pakistanlı yetkililerle görüşmüş, ardından Umman'da Sultan Heysem bin Tarık ile bir araya gelmişti. Bugün de Rusya'nın Saint Petersburg kentine ulaşan Arakçi, ziyaretinin amacının savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve "dost ülkelerle istişarelerde bulunmak" olduğunu söyledi. İranlı bakan ayrıca, Washington'ın "aşırı taleplerinin" daha önceki müzakere turunun başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtığını söyledi.

Kaynak: ANKA