Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenki ile bu akşam Florida'da yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesini 'iyi ve son derece verimli' olarak nitelendirdi.
  • Kremlin, Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

"SON DERECE VERİMLİ..."

Kendisine ait sosyal medya platformundan konuya ilişkin bir paylaşım yapan Trump, Putin ile "iyi ve son derece verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenski ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

Trump, paylaşımında, "Bugün saat 13.00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile son derece verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

KREMLİN DE DOĞRULADI

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı doğrulandı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmezken, temasın Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler başta olmak üzere kritik başlıklar çerçevesinde gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
