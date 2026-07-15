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ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Katar Emiri Şeyh Temim'e taziye telefonu

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi arayarak babası eski Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede Katar Emiri teşekkürlerini sunarken, eski emirin 74 yaşında vefat ettiği ve ülkede 4 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi telefonla arayarak, babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Katar Emiri Divanından yapılan açıklamaya göre, Vance, telefon görüşmesinde Emir Şeyh Temim'e, hayatını kaybeden Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için başsağlığı ve taziyelerini sundu.

Emir Şeyh Temim de ABD Başkan Yardımcısı Vance'in taziye dileklerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik duyguları ve samimi taziyesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, uzun süredir tedavi gören Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında vefat ettiği açıklanmış ve Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Öte yandan Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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