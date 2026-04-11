Haberler

İran görüşmeleri için İslamabad'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yapılacak ateşkes görüşmeleri için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmede, bölgedeki kalıcı barış için umutlar dile getirildi.

İran ile bugün yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri için İslamabad'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, JD Vance ile Şerif bugün bir araya geldi.

Vance'e ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de eşlik etti.

Görüşmede İran ve ABD heyetlerinin yapıcı görüşmelere bağlılığını öven Şerif, bugün yapılacak görüşmelerin bölgede kalıcı barış için kilometre taşı olmasını umduğunu dile getirdi.

Şerif, ülkesinin bölgede sürdürülebilir barışa yönelik ilerleme kaydedilmesi konusunda her iki tarafa da destek vermeye devam etmeyi dört gözle beklediğini yineledi.

İran devlet televizyonu da İran müzakere heyeti ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

