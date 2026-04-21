ABD-İran görüşmelerine katılması beklenen Vance'in halen Washington'da olduğu belirtildi

ABD ile İran arasındaki ikinci tur görüşmelerinin yapılacağı İslamabad'a katılması beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance'in halen Washington'da olduğu ve toplantıya katılıp katılmayacağının değerlendirildiği bildirildi.

ABD ile İran arasında İslamabad'da yapılacağı belirtilen görüşmelere katılması beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in halen Washington'da olduğu kaydedildi.

İslamabad'da yapılacağı belirtilen ancak ne zaman gerçekleşeceği netlik kazanmayan ikinci tur görüşmeleri öncesinde Washington'da hareketli saatler yaşanıyor.

ABD medyasına yansıyan ve Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Başkan Yardımcısı Vance, bu sabah Başkan Donald Trump'ın başkanlığındaki bir politika toplantısına katıldı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından İslamabad'daki toplantıya katılması beklenen ve bugün yola çıkabileceği kaydedilen Vance'in halen Washington'da olduğu, hatta İslamabad'daki görüşmelere gidip gitmeyeceğinin yeniden değerlendirildiği aktarıldı.

Beyaz Saray henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
