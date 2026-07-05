ABD'nin başkentinde şiddetli fırtınanın gölgesinde 250. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ABD'nin başkenti Washington'da, şiddetli fırtına nedeniyle kesintiye uğrayan ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları 40 dakikalık havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

Şiddetli hava koşullarının etkili olduğu Washington'da Ulusal Anıt Alanı'nda fırtına nedeniyle

kesintiye uğrayan kutlamalara saatler sonra devam edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, burada yaptığı 40 dakikalık konuşmada ülkenin kuruluşunun 250. yılını kutladı.

CNN'in haberine göre kutlamalar kapsamında 40 dakikalık havai fişek gösterisi yapıldı.

Gösteri kapsamında 10 farklı alandan 850 bin havai fişek mermisi ateşlendiği ve bunun, "dünyanın en büyük havai fişek gösterisi" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, kutlamalarda sahne alması beklenen bazı sanatçıların performansı, hava koşullarının yol açtığı gecikme nedeniyle iptal edildi.