Haberler

İsrail'de havalimanı çalışanı, ABD askeri uçaklarının fotoğraflarını çektiği için işten kovuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda, ABD askeri uçaklarının fotoğraflarını çekip WhatsApp grubunda paylaşan bir çalışan işten çıkarıldı. Olay, operasyonel güvenlik endişeleri ve ABD-İsrail arasındaki diplomatik-askeri gerilimle sonuçlandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bir personel, burada faaliyet gösteren ABD askeri uçaklarının fotoğraflarını çektiği ve bu görüntüleri bir mesajlaşma grubunda paylaştığı iddiasıyla işten çıkarıldı.

İsrail merkezli Ynet'in haberine göre, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda çalışan bir kişi, burada faaliyet yürüten ABD askeri uçaklarının fotoğraflarını çekti ve bu görüntüleri WhatsApp grubunda paylaştı.

Olay operasyonel güvenlik konusunda ciddi endişelere yol açarken, ABD ile İsrail makamları arasında neredeyse diplomatik-askeri bir anlaşmazlığa neden oldu.

İsrail Havalimanları Kurumu, söz konusu şahsın kısa süreli çalışan olduğunu ve disiplin ihlali nedeniyle işine son verildiğini belirterek, gerekli tüm prosedürlerin uygulandığını açıkladı.

Öte yandan, benzer davranışı sergileyen bir İsrail askerinin de disiplin incelemesi altında olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

