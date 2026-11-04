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ABD ara seçimlerinde Senato'da Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı

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AP'nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD ara seçimlerinde Senato'da Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı. Demokratlar Cumhuriyetçilerin elindeki 7 sandalyeyi alarak çoğunluğu sağlarken, 2 sandalyede oy sayımı sürüyor.

ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde oy sayımları devam ederken; Senato'da Demokratlar seçime konu koltukların 20'sini, Cumhuriyetçiler ise 13'ünü aldı.

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde oy sayımları devam ederken, Senato yarışının kazananları da belli oluyor.

Senato'da seçime konu koltuklardan 20'sini Demokratlar'ın, 13'ünü Cumhuriyetçiler'in almasıyla Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı.

Seçimlerde 7 sandalyeyi Cumhuriyetçiler'in elinden alan Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamış oldu.

Öte yandan 2 sandalyenin belirlenmesi için oy sayımı devam ediyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da, 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.

Kaynak: AA
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