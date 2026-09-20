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ABD anketinde yüzde 55, İsrail'e silah yardımını destekleyen adaya mesafeli oldu.

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NBC News anketinde katılımcıların yüzde 55'i, İsrail'e mali yardım ve silah sağlanmasını destekleyen adaya daha az meyilli olacağını belirtti. Aynı ankette yüzde 25 daha çok meyilli olduğunu, yüzde 62 ise İran'a karşı askeri harekat yapıldığına değmediğini düşündüğünü belirtti.

ABD'de yapılan ankette, katılımcıların yarısından fazlası, federal düzeydeki seçimlerde " İsrail'e mali destek ve silah sağlanmasını destekleyen" bir adaya oy vermeye "daha az meyilli" olacağını belirtti.

NBC News kanalının 11-15 Eylül tarihlerinde yürüttüğü ankette, farklı siyasi partileri destekleyen 1000 kayıtlı seçmene, ülkenin iç ve dış politikasına ilişkin görüşleri soruldu.

Anketin sonuçlarına ilişkin yayımlanan rapora göre, katılımcılardan yüzde 55'i, federal düzeyde bir makam için yarışan adaylar arasında " İsrail'e mali yardım ve silah sağlanmasını desteklediği" bilinen bir adaydan yana oy kullanmaya "daha az meyilli" olacağını söyledi.

Katılımcıların yüzde 25'i İsrail konusunda bu tutumu sergileyen adaya oy vermeye "daha çok meyilli" olacağını belirtirken, yüzde 19'u bu durumun oy tercihini etkilemeyeceğini, yüzde 1'i de kararsız kaldığını ifade etti.

Her 10 seçmenden 6'sı " İran'a askeri harekata değmediğini" düşünüyor

Anket sonucunda, seçmenlerin oy tercihlerini etkileyen bir diğer faktörün de ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 57'si "İran'daki savaşı destekleyen" bir adaya oy vermeye "daha az", yüzde 24'ü ise "daha çok" meyilli olacağını kaydetti.

Seçmenlerin yüzde 18'i, oy tercihinin, adayın İran'a ilişkin bu tutumundan etkilenmeyeceğini dile getirirken, yüzde 1'i kararsız olduğunu belirtti.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 62'si "İran'a karşı askeri harekat yapıldığına değmediğini" düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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