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ABD Adalet Bakanlığı, Beyaz Saray TV basın havuzuna antitröst soruşturması başlattı

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ABD Adalet Bakanlığı, Trump takibini geçici durduran Beyaz Saray TV basın havuzundaki yayın kuruluşlarının antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini soruşturuyor. Antitröst Birimi, NBC, ABC, CBS, CNN ve Fox News'in boykot nedeniyle yasaları ihlal edip etmediğini inceliyor.

Abd Adalet Bakanlığı, geçen ay Başkan Donald Trump'ı takip etmeyi geçici olarak durduran Beyaz Saray televizyon basın havuzundaki yayın kuruluşlarının antitröst yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattı.

Cbs News'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Emily Covington, yaptığı açıklamada, "Televizyon basın havuzunun üyeleri, Beyaz Saray etkinliklerini haberleştirmeyi boykot etti." ifadesini kullandı.

Ticari rakipler arasında yapılan toplu boykotların ABD yasalarını ihlal edebileceğini belirten Covington, Antitröst Biriminin NBC, ABC, CBS, CNN, ve Fox News'in antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

ABD'de federal yargıç 24 Eylül'de CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimleri için gerekli akreditasyonlarının 8 Ekim'e kadar iadesine hükmetmişti.

Ancak Politico karara rağmen, bir muhabirinin Beyaz Saray'a girişine izin verilmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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