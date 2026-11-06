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ABD Adalet Bakanı, Sivil Haklar Bölümü Başkanı Dhillon'un istifasını kabul etti

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ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü Başkanı Dhillon'ın istifa ettiği bildirildi; Adalet Bakanı Blanche istifayı kabul ettiğini açıkladı. NYT kaynakları, istifanın ara seçim stratejisi dahil bakanlık yetkilileriyle yaşanan uyuşmazlıkların ardından geldiğini iddia etti.

ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü Başkanı Harmeet Dhillon'ın istifa ettiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü Başkanı Dhillon'ın istifasını kabul ettiğini belirten Blanche, "(Dhillon) Her vatandaşın özgürlüğünü savunmuş ve kanunları korkusuz ve tarafsızca uygulamıştır." ifadesini kullandı.

Dhillon ise yaptığı açıklamada, ülkesine hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydederek, kendisine bu fırsatı tanıdığı için Başkan Donald Trump'a teşekkürlerini iletti.

The New York Times gazetesine konuşan kaynaklar ise Dhillon'ın istifasının, ara seçimlerdeki strateji konusundaki anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere bakanlık yetkilileriyle yaşadığı uyuşmazlıkların ardından geldiğini iddia etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dhillon'ın liderliğindeki Sivil Haklar Bölümü, seçkin üniversitelerde yaşanan ayrımcılık iddialarını konu alan davalar da dahil olmak üzere Trump yönetiminin tartışmalı hukuki hamlelerinin bazılarına öncülük etmişti.

Kaynak: AA
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