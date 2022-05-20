ABD, 5 örgütü terör listesinden çıkardı - Haberler

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ABD, 5 örgütü terör listesinden çıkardı

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD, 5 örgütü terör listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 5 örgütü, Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 5 örgütü, Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkardı.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, bugün Göç ve Vatandaşlık Yasası (INA) kapsamında 5 örgütün FTO tanımlamasını iptal ettiğini duyurdu. Bunlar: Bask Anavatanı ve Özgürlüğü, Aum Şinrikyo, Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi, Kahane Chai ve Cama'a al-Islamiyye." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerine bilgi bağlamında destek vermek ve dondurulan varlıkların halen bu gruplar arasında aktif olan kişilere serbest bırakılmaması için bu örgütlerin mensuplarının "Özel Küresel Terörist" tanımlamalarının kalacağına dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu beş örgütün Yabancı Terör Örgütü tanımlamalarının iptaline ek olarak, Dışişleri Bakanlığı ayrıca 13224 sayılı Kararname uyarınca ölen 6 kişiyi de Özel Yabancı Terörist listesinden çıkardı: Bunlar, Abu al-Vardah, Mohad Mualim, Farah Muhamed Şirdon, Musa Abu Davud, Aliashab Kebekov ve İbrahim el-Rubayş." ifadeleri kullanıldı.

Bask Anavatanı ve Özgürlüğü örgütünün İspanya'nın Bask bölgesinde faaliyet gösterdiği bilinirken, Aum Şinrikyo Japon milliyetçisi, Kahane Chai ise radikal bir Yahudi örgüt olarak tanınıyor. Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi Gazze'de, Cama'a al-Islamiyye ise Mısır'da faaliyet gösteriyor.

AA / Kasım İleri - Güncel

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