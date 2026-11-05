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ABD, 2 kişi ve 1 kuruluşa İran'a MANPADS tedarik suçlamasıyla yaptırım uyguladı

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ABD, İran'a MANPADS temin etmeye yardımcı olmakla suçlanan 2 kişi ve 1 kuruluşu yaptırım listesine aldı. Dışişleri Bakanlığı, kararın Tahran'ın askeri envanterini yeniden oluşturma kanallarını daraltmayı ve üçüncü ülkelerdeki tedarikçilerin riskini artırmayı amaçladığını belirtti.

ABD yönetimi, İran'a taşınabilir hava savunma sistemi (MANPADS) temin edilmesine yardımcı olmakla suçlanan 2 kişi ve 1 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım kararının Tahran yönetiminin askeri envanterini yeniden oluşturmak için kullandığı kanalların daraltılmasını ve üçüncü ülkelerdeki aracılar ile tedarikçilerin risklerinin artırılmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların Belarus merkezli Armory Alliance şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Mohammed Ali Tolibov, Nijerya merkezli Vanguard Tactical Supply Limited şirketi ve Rusya merkezli Alisher Domullodzhanov olduğu bildirildi.

Ayrıca söz konusu ağın, son kullanıcıların kimliğine ilişkin yanıltıcı bilgiler kullanmak da dahil İran'a Çin menşeli MANPADS tedarik etmeye çalıştığı savunuldu.

Kaynak: AA
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