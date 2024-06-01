Üye Girişi
Haberler

ABBA Üyelerine Şövalyelik Ünvanı Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, ABBA üyelerine şövalyelik ünvanı verdi. Grup üyelerine Vasa Kraliyet Nişanı takdim edildi.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İsveç müziğini küresel platforma taşıyan müzik grubu ABBA'nın üyelerine şövalyelik ünvanı verdi.

The Guardian'ın haberine göre, İsveç'te ABBA grubundan Agnetha Faltskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus ve Anni-Frid Lyngstad, ülkede en son 50 yıl önce verilen şövalyelik nişanının sahibi oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'da yapılan etkinlikte grup üyelerine "İsveç'teki ve uluslararası müzikteki üstün çabaları" dolayısıyla Vasa Kraliyet Nişanı takdim edildi.

İsveç 1975'te kendi vatandaşlarına kraliyet nişanı vermeyi bırakmış ancak uygulama 2022'de İsveç Parlamentosu tarafından yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İsveç Abba Kültür Sanat Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

 Tamı tamına 1,5 ton! 'Toros Kaplanı' isimli boğa, pazara ayak basar basmaz satıldı

Tamı tamına 1,5 ton! 'Toros Kaplanı' isimli boğa, pazara ayak basar basmaz satıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title