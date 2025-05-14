ABB'ye ait bir müzik stüdyosuna sanatçı Volkan Konak'ın adı verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, belediyeye ait Çankaya'daki bir müzik stüdyosuna sanatçı Volkan Konak'ın adının verilmesi kararı aldı.

ABB Meclisi, mayıs ayının üçüncü birleşimini, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, yeniden düzenlenen Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Görev, Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe ilişkin başkanlık yazısı oy birliğiyle, Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi sınırlarında bulunan, ABB'ye ait müzik stüdyosuna "Volkan Konak Müzik Stüdyosu" isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Bala ilçesi İsmetpaşa Mahallesi sınırlarında bulunan "Bala Düğün Salonu Parkı"nın isminin, eski ABB Başkanı Vedat Aydın'ın adı verilerek değiştirilmesine, Altındağ ilçesi İskitler Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı D200 Karayolu üzerindeki isimsiz yaya üst geçidinin "Şehit Hamza Yıldırım Yaya Üst Geçidi", Pursaklar İlçesi Saray Osmangazi ve Saray Cumhuriyet mahalleleri sınırlarında bulunan Özal Bulvarındaki isimsiz yaya üst geçidinin "Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Yaya Üst Geçidi", Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi sınırlarında bulunan 1588. Sokak isminin "Şehit Mehmet Rasih Necef Sokak", Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi ve Çankaya İlçesi Yaşamkent Mahallesi sınırlarında bulunan 3294. Cadde isminin "Sarıkamış Şehitleri Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu raporları, toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.