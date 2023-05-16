ABB, Ulus semtinde sokak yenileme çalışmalarına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentin tarihi merkezi Ulus'un sokaklarında yenileme çalışması başlattı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığı Ulus'ta sürdürdüğü yenileme çalışmaları kapsamında, Hükümet ve Anafartalar caddeleri ile Susam ve Çam sokaklarında kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajının yenileneceği çalışmaların, ağustosta tamamlanması planlanıyor.

Tarihi bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hedeflediğimiz proje ile Ulus'a yeni bir çehre kazandırıyoruz. Ulus'u eski günlerine ve tarihine kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, tarihi kent merkezinde en çok ziyaret edilen lokasyonlardan birisi olan Ulus'un sokaklarının, tarihi yapıya uygun hale getirilerek, yepyeni bir görünüme kavuşması hedefleniyor.