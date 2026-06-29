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Başkentte yaz aylarında artan sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor

Başkentte yaz aylarında artan sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasineklere karşı parklar, yeşil alanlar ve yoğun kullanılan bölgelerde gece saatlerinde biyolojik ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı, gece ilaçlamasının daha verimli olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasineklere ilişkin kent genelinde ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, sivrisinek ve karasineklerin yaz aylarında artış göstermesi nedeniyle parklar, yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde gece saatlerinde de ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, sivrisinek ve karasineklere dair gece saatlerinde yapılan ilaçlama çalışmalarının daha verimli olduğunu söyledi.

Yavuz, "Sivrisinek ve karasinekler gece uyumaz ve gece uçan canlılardır. Gündüzle gece arasında sıcaklık farkı olduğundan dolayı ilaçlar gündüz buharlaşabiliyor. Gece ısının düşmesiyle nem ortamının artması sineklerin çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla da bizim bu canlılara karşı ilaçlamalarımızı gece yapmamızın daha doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlaçlama çalışmalarında çevre ve insan sağlığını öncelediklerini ifade eden Yavuz, kimyasal yerine biyolojik ürünler kullandıklarını aktardı.

Yavuz, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında misafirlerin konaklayacağı bölgelerde de rutin programın dışında ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Polat da mayısta yaklaşık 1910, haziranda ise 2 bin 300 noktada ilaçlama yapıldığını ifade ederek, yaz boyunca çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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