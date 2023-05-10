ABB'nin 'Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi' yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi"ni yeniden verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, kıyafet modelleme, nesne dokulandırma ile iç-dış mekan tasarımı dersleri olacak.

Eğitim süresince oyun sektöründe uzmanlar tarafından kullanılan ZBrush, Marvelous, Adobe Substance Painter, 3ds Max ve Unreal Engine programları temel ve orta düzeyde anlatılacak.

Hafta içi her gün 08.30-17.30 arasındaki eğitimlerin çevrim içi başvuruları 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar "https://akademi.ankara.bel.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimin 22 Mayıs 2023'te başlaması planlanıyor.