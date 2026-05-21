ABB, Kurban Bayramı için denetimlerini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi başkentlilerin sağlıklı ve hijyenik ortamda ibadet edebilmesi için kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama, dezenfeksiyon ve zabıta denetimlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı öncesi başkentlilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla denetim ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında oluşabilecek hayvansal atıklara bağlı haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Ankara Zabıtası da ilçe zabıta müdürlükleriyle koordineli bir şekilde vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda dini vecibelerini yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alıyor.

Ekipler, hayvanlara ait veteriner sağlık raporları, küpe ve kayıt durumları ile nakil belgelerini kontrol ederken, geçici kurban satış yerlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarını da inceliyor.

Ayrıca kurban hayvanlarının taşınması ve sevki sırasında mevzuata uygunluk denetlenirken, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Belplas A.Ş'ye bağlı 192 personel ve 57 araç, kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
