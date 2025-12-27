Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'barınak' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'barınak' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yayımlanan iddia edilen hayvan bakımevi görüntülerinin belediyeleri ile ilgisi olmadığını açıkladı. Başkan Mansur Yavaş, görüntülerin inceleme için Teftiş Kuruluna yönlendirilmesini sağladı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili çalışma yapıldığını, söz konusu görüntülerin ABB ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Çankaya ilçesinde ABB'ye ait olduğu iddia edilen barınakta çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu öne sürüldü. Depoda çekilen görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerde içinde ölü köpeklerin bulunduğu çöp poşetlerinin üst üste konulduğu görüldü. Bakımsız halde can çekiştiği iddia edilen bir köpek de yine görüntüde yer aldı.

ABB'den söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "25 Aralık 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımların ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından görüntüler ihbar kabul edilmiş; konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verilmiştir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlatmıştır. Resmi makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından, ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

İğrenç olay! Sipariş götürdüğü binada bakın ne yaptı
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında