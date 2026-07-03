Haberler

Başkentte YDA Center'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'daki YDA Center satış ofisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını, ölen veya yaralanan olmadığını, dumandan etkilenen Söğütözü Metro İstasyonu'nun geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya ilçesindeki YDA Center satış ofisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki YDA Center satış ofisindeki yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

Ekiplerin satış ofisinin asma katında çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi.

Bu arada, yangın nedeniyle oluşan dumanın metro istasyonu alanına ulaşması üzerine Söğütözü Metro İstasyonu'nun geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

Erkeklerin korkulu rüyası olan kadınla ilgili jet karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi

Silahla vurulan adamın kendisini savunma yöntemine bakın
Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü Süper Lig'in yıldızı kaptı

Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü Süper Lig'in yıldızı kaptı
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor
Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı

Gittiği cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı
Trump, Grönland'ı ele geçirme fikrinden vazgeçti

Trump'tan geri adım! Gözünü diktiği ülkeyi ilhak etmekten vazgeçti
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den

Nathan Ake'den sonra bir uçak daha! Bu kez de Madrid'den inecek