Abb: 3 Yıldır Toplam 19 Gün İzin Kullanan Mansur Yavaş Yarın İzine Çıkıyor Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı bildirildi. Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kullanacağı izin ile ilgili açıklama ABB resmi sosyal medya hesabından bugün yapıldı. ABB açıklaması şöyle: "ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ANKA / Güncel Mansur Yavaş Ankara Güncel Haberler

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