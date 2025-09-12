Haberler

Abartılı Egzozlu Otomobil Trafikten Men Edildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde abartılı egzoz ile gürültü yapan otomobil, emniyet ekipleri tarafından trafikten men edildi ve sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ihbar üzerine abartılı egzozla gürültü çıkaran otomobil sürücüsünü takip ederek uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede, otomobilde kumanda ile kontrol edilen abartılı egzoz bulunduğunu belirledi.

Sürücüye, "Mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" nedeniyle 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Otomobil trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
