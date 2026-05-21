Abart egzozlu aracın sürücüsüne 46 bin lira ceza

Kütahya'da abart egzoz sesi silah zannedilince polis harekete geçti. 6 kişi gözaltına alınırken, araç sahibine 46 bin lira ceza kesildi ve otomobil trafikten men edildi.

Kütahya'da, abart egzozlu otomobilin sahibine 46 bin lira ceza kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki bir sokaktan arka arkaya silahlı çatışmaya benzer sesler geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Seslerin geldiği Osmangazi Mahallesi Talat Çini Sokak'a ulaşan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ile pala ele geçirildi.

Yapılan araştırmada silah sesinin şüphelilere ait otomobildeki abart egzoz rölesinden kaynaklandığı görüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, otomobilin sahibine ise 46 bin lira ceza uygulandı.

Araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
