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Kastamonu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu

Kastamonu'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde deniz üzerini kaplayan sis, güneşin kızıllığıyla birleşerek Hacıveli Kayalıkları ve balıkçı barınağında etkileyici manzaralar oluşturdu. Gün doğumunda dronla kaydedilen görüntüler büyüledi.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili olan sis güzel görüntü oluşturdu.

Denizin üzerini kaplayan ve güneşin kızıllığıyla bütünleşen sis, kıyı şeridi boyunca uzandı.

İlçenin simgesi Hacıveli Kayalıkları ile balıkçı barınağını da kaplayan sis, etkileyici bir manzara oluşturdu.

Gün doğumunda etkili olan sis, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
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