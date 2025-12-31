Haberler

AB, Putin'in konutuna yönelik saldırı iddiasının "dikkat dağıtma taktiği" olduğu görüşünde

Güncelleme:
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın Putin'in konutuna saldırdığı iddialarını kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiği olarak değerlendirdi. Kallas, Rusya'nın barış müzakerelerini engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna saldırdığı iddiasına yönelik "Rusya'nın, Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'daki önemli hükümet tesislerini hedef aldığı' iddiası kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiğidir." ifadesini kullandı.

Kallas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kiev tarafından Putin'in resmi konutuna saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamasının ardından konu hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya'nın, Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'daki önemli hükümet tesislerini hedef aldığı' iddiası, kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiğidir." ifadesini kullanan Kallas, Moskova'nın barışa yönelik ilerlemeyi engellemeyi amaçladığını öne sürdü.

Kallas, "Savaşın başından beri Ukrayna'nın altyapısını ve sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef alan saldırgan temelsiz iddialarını kimse kabul etmemelidir." yorumunu yaptı.

Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Lavrov, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya'nın barış müzakerelerindeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Ayrıca Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in konutuna bir saldırı düzenlemediklerini ifade etmişti.

