AB, Yeni İstihbarat Birimi Kurmayı Değerlendiriyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu, zorlu jeopolitik ve jeoekonomik ortam nedeniyle güvenlik ve istihbarat yeteneklerini güçlendirmek amacıyla yeni bir istihbarat birimi kurmayı değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, dünyada "zorlu jeopolitik ve jeoekonomik bir ortam" bulunduğunu, bu bağlamda güvenlik ve istihbarat yeteneklerini güçlendirmeleri gerektiğini belirterek, yeni bir istihbarat birimi kurmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Ujvari, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, AB Komisyonunun değerlendirmeye aldığı yeni istihbarat birimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni birimin kurulması konusunun henüz erken aşamada olduğunu, bu yüzden fazla bilgi paylaşamayacağını bildiren Ujvari, "Zorlu bir jeopolitik ve jeoekonomik ortamda bulunuyoruz ve AB Komisyonu bu nedenle güvenlik ve istihbarat kabiliyetlerini nasıl güçlendirebileceğini araştırıyor." diye konuştu.

Ujvari, Komisyonun değerlendirdiği hamleler arasında Genel Sekreterlik bünyesinde yeni istihbarat birimi kurulmasının da olduğunu kaydederek, birimin mevcut uzmanlığa dayanacağı ve AB düzeyinde güvenlik eğitimi ve koordinasyonu sağlayan kurumların hazırlığında önemli rol oynayacağını söyledi.

Söz konusu birimin AB Komisyonunun Güvenlik Müdürlüğünün çalışmalarını "tamamlayıcı" nitelikte olmasının düşünüldüğünü aktaran Ujvari, birimin ayrıca AB Dış İlişkiler Servisinin (EEAS) güvenlikle ilgili birimleriyle yakın işbirliği içinde olacağını belirtti.

Ujvari, dünyanın değiştiğini ve AB'nin bu yüzden güvenlik ve istihbarat yeteneklerini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, yeni birim fikrinin bu bağlamda değerlendirmeye alındığını ifade etti.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho da yeni istihbarat biriminin "çok küçük" olmasının planlandığını aktardı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
