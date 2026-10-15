Haberler

AB, Yemen'in Taiz vilayetindeki ablukanın kaldırılması için Husilere çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetine yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardımların bölgeye ulaşması için Husilere çağrıda bulundu. AB Yemen Büyükelçisi Simonnet, gıda, su, ilaç ve yakıtın kente girişine izin verilmesini istedi.

İSTANBUL (AA) – Avrupa Birliği (AB), Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetine yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için Husilere çağrıda bulundu.

AB Yemen Büyükelçisi Patrick Simonnet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, durumu büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek gıda, su, ilaç ve yakıtın kente girişine izin verilmesi ile sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini vurguladı.

Simonnet, Husilere Taiz vilayetine yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.

İnsan hakları örgütleri Husileri 2015'ten bu yana Taiz'i abluka altında tutmakla suçlarken, bu durum Yemen ordusunun başkent Sana'yı geri almayı hedefleyen "Yemen Şafağı" operasyonunun 10. gününde de devam ediyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok vilayeti ele geçirmesiyle başlayan iç savaşa sahne olurken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
1.5 aydır cezaevinde olan Tuğba Ekinci'den ilk açıklama: Güzel olmak suç mu?

Müstehcenlikten tutuklanan şarkıcıdan olay sözler: Güzel olmak suç mu?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti

PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti
Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı

Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı
Çatalca'da gemi karaya oturdu

Fırtına nedeniyle halat koptu, koca gemi karaya oturdu
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
Tasfiye edilecek yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti

Fon teklifi komisyondan geçti! 1 milyona kadar ara ödeme yapılacak
Inter'e karşı 3 gol atmıştı! Nicolo Tresoldi’nin Milan taraftarı olduğu ortaya çıktı

Bu çocuk büyüdü, şimdi herkes onu konuşuyor
Şeyda Coşkun’dan Mehmet Ali Erbil’in son evliliğine gönderme: Onun da yiyeceği ekmek varmış senden

Mali'nin son eşine Coşkun kardeşlerden gönderme: Onun da...