AB ve Körfez İşbirliği Konseyi: Ortadoğu'daki Mevcut Kriz Diyalog Yoluyla Çözülmeli

Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi, Ortadoğu'daki mevcut krizin çözümü için diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

BRÜKSEL, 6 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Ortadoğu'daki mevcut krizin çözümü için diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

AB Konseyi'nin perşembe günü AB ve KİK dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısının ardından yayımladığı ortak açıklamada bölgesel istikrara olan bağlılıklarını yineleyen iki taraf, sivillerin korunması ve uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. BM Şartı'nın ilkelerine uyma yükümlülüğünün önemi de vurgulandı.

Toplantıda bakanların söz konusu saldırılar başlamadan önce hem AB ve üye ülkeleri hem de KİK üye ülkelerinin yürüttüğü kapsamlı diplomatik çabaları vurguladığı ve KİK üyelerinin, İran'a saldırı düzenlemek için kendi topraklarının kullanılmayacağına dair taahhütlerini not ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Hürmüz ve Babülmendep boğazları da dahil olmak üzere bölgedeki hava sahaları, deniz yolları ve navigasyon özgürlüğünün korunmasının önemini bir kez daha yineleyen bakanlar, tedarik zincirlerinde güvenliğin, küresel enerji piyasalarındaysa istikrarın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
