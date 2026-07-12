AB ve Bahreyn, Stratejik Ortaklık Anlaşması için müzakerelere başladı

Avrupa Birliği (AB) ve Bahreyn'in, Stratejik Ortaklık Anlaşması için resmi müzakereleri başlattığı bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

"Bugün AB ile Bahreyn, yeni bir Stratejik Ortaklık Anlaşması için müzakereleri resmen başlattı." ifadesini kullanan Kallas, Körfez bölgesinin her zamankinden daha fazla küresel jeopolitiğin merkezinde yer aldığını belirtti.

Kallas, AB ile Bahreyn'in, iki bölge arasında güvenlik, istikrar ve ticaret alanlarında daha yakın işbirliği içinde çalışacağını kaydetti.