Haberler

AB ve Bahreyn, Stratejik Ortaklık Anlaşması için müzakerelere başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği ve Bahreyn, güvenlik, istikrar ve ticaret alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla Stratejik Ortaklık Anlaşması için resmi müzakerelere başladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Bahreyn'in, Stratejik Ortaklık Anlaşması için resmi müzakereleri başlattığı bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

"Bugün AB ile Bahreyn, yeni bir Stratejik Ortaklık Anlaşması için müzakereleri resmen başlattı." ifadesini kullanan Kallas, Körfez bölgesinin her zamankinden daha fazla küresel jeopolitiğin merkezinde yer aldığını belirtti.

Kallas, AB ile Bahreyn'in, iki bölge arasında güvenlik, istikrar ve ticaret alanlarında daha yakın işbirliği içinde çalışacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Haluk Levent ile ilgili iddialar bitmiyor! İş insanını da Hüseyin Başaran'ı da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış

İddialar bitmiyor! İş insanını da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak
Narin Güran'ın ailesi yeniden yargılama talep etti, anneanne acıya dayanamadı

Narin'in anneannesinin feryadı Ankara'yı yıktı: Ağıt yakarken bayıldı
Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor