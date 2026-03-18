AB Komisyonuna Akdeniz'de sürüklenen Rus tankeri için harekete geçme çağrısı

Malta, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna, Akdeniz'de seyir halindeyken 3-4 Mart'ta meydana gelen patlamalar sonucu hasar alan ve o tarihten bu yana mürettebatsız şekilde sürüklenen Rusya bayraklı "Arctic Metagaz" tankeri konusunda hızlı ve koordineli biçimde harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, Malta, İtalya, İspanya, Yunanistan ve GKRY'nin liderleri, AB Komisyonuna ortak bir mektup göndererek, kontrolsüz şekilde sürüklenen Rus tankerinin, büyük bir ekolojik felakete yol açma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

Liderler mektupta, AB'nin yaptırım rejimi ve bazı yargı kararlarıyla uyguladığı kısıtlayıcı önlemlerin operasyonel kısıtlamalara yol açtığına işaret ederek "Akdeniz ve Karadeniz'de, gemilerin faaliyetlerinden veya AB kısıtlayıcı önlemleri kapsamındaki konumlarından bağımsız olarak, gemilere yönelik saldırıların artan sıklığını yakından izliyoruz. Bu olayların spesifik kaynağı ne olursa olsun, bu tür hadiseler deniz güvenliği ve deniz çevresi açısından acil riskler doğurmaktadır. Uluslararası hukuk çerçevesinde soruşturma yürütülmesi ve hesap verebilirliğin sağlanması esastır." ifadelerini kullandı.

Mektupta, riskin büyüklüğü ve aciliyeti doğrultusunda, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın (UCPM), deniz güvenliği ve çevrenin korunmasına destek amacıyla Birlik düzeyinde koordineli bir yanıtın verilmesinde kilit rol oynayabileceği belirtildi.

Liderler, daha etkin, daha iyi koordine edilmiş ve daha hızlı bir müdahale için Avrupa Komisyonu'nu, üye devletlerin ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) dahil ilgili kurumların harekete geçirilmesini ve koordinasyonu kolaylaştırmaya çağırdı.

5 AB üyesinin liderleri, bu konuyu yarın ve cuma günü yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde de gündeme getireceklerini kaydetti.

Rus tankeri, Malta'dan Libya'ya doğru sürükleniyor

Malta Ulaştırma Bakanı Chris Bonett, İşçi Partisinin kanalına yaptığı açıklamada, içinde tonlarca yakıt bulunan tankerin, 24 saat önce 45 deniz mili güneydeyken, bu mesafenin sabah saatlerinde 78 deniz miline çıktığını söyledi.

Malta basını öğlen saatlerinde Arctic Metagaz tankerinin, Ada'ya uzaklığının 100 deniz miline çıktığını yazarken, İtalyan basını da tankerin akıntılarla Libya kara sularına doğru yöneldiğini aktardı.

İtalya ve Malta basınında çıkan haberlerde, 277 metre uzunluğundaki tankerde, tonlarca dizel yakıt ve sıvılaştırılmış doğal gaz bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu haberlerde, Arctic Metagaz tankerinin, ABD ve AB tarafından yaptırım uygulanan gemiler listesinde yer aldığı, G7 kısıtlamalarından kaçınmak suretiyle enerji ürünleri ticareti yapmak için kullanılan sözde Rus gölge filosunun bir parçası olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Sürüklenen gemide meydana gelebilecek sızıntının Orta Akdeniz'de çevre felaketine yol açabileceği endişesi de çevre örgütlerince dile getiriliyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), tankere ilişkin durumu "en yüksek alarm seviyesinde" izlediğini daha önce duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine saldırdığını açıklamıştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştiğini" bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilmişti.