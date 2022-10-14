AB uyardı: Rusya'yla ticaret Gümrük Birliği'ni riske atabilir
Güncel Haberler
AB Türkiye raporundan Türkiye'ye uyarılarRusya'yla ticaret, Gümrük Birliği'ni riske atabilirEkonomi yönetimi sorgulanıyorBürokrasinin siyasallaşmasına dikkat çekiliyorDış politika analisti Barçın Yinanç ve AB Uzmanı Nilgün Arısan Eralp yorumladı.
AB Türkiye raporundan Türkiye'ye uyarılar
Rusya'yla ticaret, Gümrük Birliği'ni riske atabilir
Ekonomi yönetimi sorgulanıyor
Bürokrasinin siyasallaşmasına dikkat çekiliyor
Dış politika analisti Barçın Yinanç ve AB Uzmanı Nilgün Arısan Eralp yorumladı
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel