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AB uyardı: Rusya'yla ticaret Gümrük Birliği'ni riske atabilir

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AB Türkiye raporundan Türkiye'ye uyarılarRusya'yla ticaret, Gümrük Birliği'ni riske atabilirEkonomi yönetimi sorgulanıyorBürokrasinin siyasallaşmasına dikkat çekiliyorDış politika analisti Barçın Yinanç ve AB Uzmanı Nilgün Arısan Eralp yorumladı.

AB Türkiye raporundan Türkiye'ye uyarılar

Rusya'yla ticaret, Gümrük Birliği'ni riske atabilir

Ekonomi yönetimi sorgulanıyor

Bürokrasinin siyasallaşmasına dikkat çekiliyor

Dış politika analisti Barçın Yinanç ve AB Uzmanı Nilgün Arısan Eralp yorumladı

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Avrupa Birliği Barçın Yinanç Türkiye Rusya Güncel Haberler

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