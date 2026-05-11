AB'den Ukraynalı çocukların Rusya'ya zorla götürülmesine ilişkin 16 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, "Ukraynalı çocukların yasa dışı şekilde Rusya'ya sürülmesi, zorla nakledilmesi ve Ruslaştırılması faaliyetlerinden sorumlu" olduklarını ileri sürdüğü 16 kişi ile 7 kuruluşa yaptırım kararı aldığını bildirdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Ukraynalı Çocukların Geri Dönüşü için Uluslararası Koalisyonu"nun üst düzey toplantısının Brüksel'de düzenleneceği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemler nedeniyle yeni kısıtlayıcı tedbirlerin kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yaptırımların "Ukraynalı çocukların sistematik biçimde yasa dışı olarak sınır dışı edilmesi, zorla nakledilmesi, zorla asimile edilmesi, ideolojik telkin ve askeri eğitim dahil olmak üzere Ruslaştırılması ile yasa dışı şekilde evlat edinilmelerinden" sorumlu 16 kişi ve 7 kuruluşu hedef aldığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırı savaşının" başlangıcından bu yana yaklaşık 20 bin 500 Ukraynalı çocuğun Rusya'ya götürüldüğünün tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukukun ağır ihlali ve çocuk haklarının çiğnenmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında Rusya Eğitim Bakanlığı ile bağlantılı tüm "Rusya Çocuk Merkezleri"nin bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu kuruluşların "işgal makamlarıyla" koordinasyon içinde Ukraynalı çocuklara yönelik programlar düzenlediği savunuldu.

Yaptırım listesine Rusya'nın yasa dışı şekilde işgal ettiği bölgelerde görev yapan yetkililer, siyasetçiler ile gençlik kampları ve "askeri-vatansever kulüplerin" yöneticilerinin de dahil edildiği bildirilen açıklamada, "AB'nin yaptırım kararı kapsamında listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulacak, AB vatandaşları ve şirketlerinin bunlara mali kaynak sağlaması yasaklanacak. Gerçek kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş ve transit geçiş yasağı uygulanacak." bilgileri verildi.