AB, Ukrayna'ya Askeri Desteğin Devamını Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "zaman kazanmaya çalıştığını" ifade ederek, Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesinin hala "çok önemli" olduğunu söyledi.

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan 2 günlük AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile basına açıklama yaptı.

Üye ülkelerin bakanlarıyla Ukrayna'nın savunması, Avrupa'nın savunma alanında hazırlık durumu ve AB'nin askeri misyonları konularında görüştüklerini dile getiren Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da barış istemediğini ifade etti.

Kallas, Rusya'nın barış çabalarına "füze saldırılarıyla yanıt verdiğini" belirterek, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, birkaç ay önce görüşmelere hazır olduğunu açıkça ifade etmişti ancak Putin her türlü yolu kullanarak zaman kazanmaya çalışıyor ve bu nedenle Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi gerekiyor. Bu, hala çok önemli bir husus." dedi.

AB ve üye ülkelerin savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 63 milyon avrodan fazla askeri destekte bulunduğunu söyleyen Kallas, bu çabaların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kallas ayrıca, bakanların Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin "sağlam ve güvenilir" olması gerektiği konusunda net bir tavır sergilediğini dile getirdi.

Ukrayna'daki AB misyonunun görev alanının genişletilmesine üye ülkelerden destek

Kallas, muhtemel ateşkesin ardından Ukraynalı askerlere eğitim ve danışmanlık sağlayan bu ülkedeki Avrupa Birliği Askeri Yardım Misyonu'nun (EUMAM) görev alanının genişletilmesine yönelik üye ülkelerden "geniş destek" olduğunu aktardı.

AB desteğiyle 80 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verildiğini söyleyen Kallas, "Daha fazlasını yapmaya hazır olmalıyız. Bu, AB eğitmenlerinin Ukrayna'ya, askeri akademilere ve kurumlara yerleştirilmesini de içerebilir. Buna paralel olarak, sivil misyonumuz Ukrayna'nın Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı direncini güçlendirebilir." diye konuştu.

Kallas, bakanların Avrupa'nın savunma alanında "en acil yetenek eksikliklerini" gidermenin yollarını tartıştığını belirterek, net hedefler içeren bir savunma yol haritası üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesi

İsrail ordusunun işgal etmeyi planladığı Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesine karşılık tepkisinin ne olduğu sorulan Kallas, "Bu bilgiyi buraya gelmeden birkaç saniye önce aldım. Dolayısıyla bu konuda yorum yapmaya hazır değilim. Bu durum işleri kesinlikle kolaylaştırmıyor veya iyileştirmiyor ancak ben de bu konuyu inceleyeceğim." dedi.

Ukraynalı savunma şirketleri Danimarka'da üretime başlayacak

Danimarka Savunma Bakanı Poulsen de Ukrayna'nın askeri desteğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, bu ülkenin savunma sanayisine yatırım yapılmasını sağlayan "Danimarka modeli" kapsamında 2024'te yaklaşık 600 milyon avro harcandığını söyledi.

Bu model kapsamında 2025'te Ukraynalı savunma şirketlerine yaklaşık 1,4 milyar avro yatırım yapılacağını belirten Poulsen, birkaç hafta içinde ilk Ukraynalı savunma şirketini Danimarka'da üretime başlaması için davet edeceklerini ve yıl içinde bu şirketlerin sayısının artmasını beklediğini kaydetti.