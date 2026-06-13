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Ab, Ukrayna ve Moldova ile Üyelik Müzakerelerine Başlayacak

Ab, Ukrayna ve Moldova ile Üyelik Müzakerelerine Başlayacak
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Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin ilk faslını pazartesi günü açma kararı aldı. Bu adım, hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumlar gibi kilit alanları kapsayacak ve AB'nin genişleme sürecinde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

BRÜKSEL, 13 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin ilk faslını pazartesi günü açma kararı aldı. Bu adım, birliğin son genişleme sürecinde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen cuma yaptıkları ortak açıklamada, tüm AB üye devletlerinin söz konusu iki aday ülkeyle "temel konular" başlıklı ilk müzakere faslını açma konusunda uzlaştığını bildirdi.

Pazartesi günü resmen başlayacak müzakerelerin, AB'ye katılım sürecinin temel taşını oluşturan hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumlar gibi kilit alanları kapsayacağı açıklandı.

Açıklamada, "Bu adım, her iki ülkenin karşılaştıkları muazzam zorluklara rağmen reformları ilerletme konusunda gösterdikleri kararlılık, cesaret ve sıkı çalışmanın bir takdiridir" ifadelerine yer verildi.

Genişlemenin birlik için stratejik bir tercih olduğunu vurgulayan iki lider, giderek belirsizleşen dünyada daha büyük bir AB'nin tüm Avrupalıların ortak çıkarına olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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