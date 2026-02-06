Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Ab-Türkiye Delegasyonu: En Zor Günlerde Türk Makamlarıyla Omuz Omuza Çalıştık

Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Delegasyonu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk makamlarıyla birlikte çalıştıklarını ve desteklerinin günümüzde özellikle kadınlar ve çocuklar için yeniden hayatın kurulmasına yöneldiğini belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB)- Türkiye Delegasyonu'nun 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Üç yıl önce yaşanan depremlerin ardından hızla harekete geçtik; en zor günlerde Türk makamlarıyla omuz omuza çalıştık. Bugün desteğimizi, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere günlük hayatın yeniden kurulmasına yönelttik" ifadelerine yer verildi.

AB- Türkiye Delegasyonu'nun X hesabından yapılan "AB ve Türkiye : Birlikte yaraları sarıyoruz" başlıklı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Üç yıl önce yaşanan depremlerin ardından hızla harekete geçtik; en zor günlerde Türk makamlarıyla omuz omuza çalıştık. Bugün desteğimizi, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere günlük hayatın yeniden kurulmasına yönelttik. Hatay'da sanatla ve üretimle yeniden yeşeren umudu görmek en büyük gücümüz. Kültürel mirası ayağa kaldırmak ve hayatı canlandırmak için Türkiye'nin yanında olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
