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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Hahambaşı Sevi'ye nezaket ziyareti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Hahambaşı Sevi'ye nezaket ziyareti
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türk Musevileri Hahambaşı David Sevi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. AB Delegasyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede dinler arası diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve din veya inanç özgürlüğünün önemi vurgulandı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türk Musevileri Hahambaşı David Sevi'ye nezaket ziyaretinde bulundu

Avrupa Birliği Delegasyonu'nun Resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, bugün Türk Musevileri Hahambaşı David Sevi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede dinler arası diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve din veya inanç özgürlüğünün önemi üzerinde duruldu."

Kaynak: ANKA
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