Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Vilcinskas'tan Sinop'ta Önemli Açıklamalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jurgis Vilcinskas, Türkiye-AB ilişkileri, Filistin'e destek ve Türkiye'deki AB projeleri hakkında bilgi verdi. Vize serbestisi sürecinin takip edildiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Sinop'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vilcinskas, "Türkiye-AB ilişkileri", "AB'nin Filistin'e verdiği destekler" ve "Türkiye'de yürütülen AB projeleri" konularında değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'e hem ses olma hem de insani yardım anlamında AB'nin gerekli desteği verdiğini belirten Vilcinskas, su, gıda, sağlık, güvenlik ve altyapının yeniden inşası başta olmak üzere birçok konuda Filistin halkının yanında bulunduklarını söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin önemli başlıklardan biri olan "vize serbestisi" konusuna da değinen Vilcinskas, söz konusu süreci yakından takip etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

AB olarak ortak kültürel mirasların geleceğe aktarılması ve yaşatılması için Türkiye'de uygulanan birçok projeye destek sağladıklarını anlatan Vilcinskas, bu projelerden birinin de Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restorasyonu olduğunu aktardı.

Tarihi mekanların ve kültürün yaşatılmasının önemine değinen Vilcinskas, "Bu tür projeler, taraflar arasındaki diyaloğu artırıyor ve güven inşa ediyor. Sürdürülebilirliği olan her projenin hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.