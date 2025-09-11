AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Vilcinskas'tan Sinop'ta Önemli Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Sinop'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vilcinskas, "Türkiye-AB ilişkileri", "AB'nin Filistin'e verdiği destekler" ve "Türkiye'de yürütülen AB projeleri" konularında değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'e hem ses olma hem de insani yardım anlamında AB'nin gerekli desteği verdiğini belirten Vilcinskas, su, gıda, sağlık, güvenlik ve altyapının yeniden inşası başta olmak üzere birçok konuda Filistin halkının yanında bulunduklarını söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin önemli başlıklardan biri olan "vize serbestisi" konusuna da değinen Vilcinskas, söz konusu süreci yakından takip etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

AB olarak ortak kültürel mirasların geleceğe aktarılması ve yaşatılması için Türkiye'de uygulanan birçok projeye destek sağladıklarını anlatan Vilcinskas, bu projelerden birinin de Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restorasyonu olduğunu aktardı.

Tarihi mekanların ve kültürün yaşatılmasının önemine değinen Vilcinskas, "Bu tür projeler, taraflar arasındaki diyaloğu artırıyor ve güven inşa ediyor. Sürdürülebilirliği olan her projenin hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.