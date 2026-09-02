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AB ve Türkiye'den Göç İşbirliği Ziyareti

AB ve Türkiye'den Göç İşbirliği Ziyareti
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AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"AB Türkiye Büyükelçisi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, göç alanında AB ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve düzenli diyaloğun sürdürülmesinin önemi ele alındı; karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA
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