AB ve Türkiye'den Göç İşbirliği Ziyareti
AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"AB Türkiye Büyükelçisi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, göç alanında AB ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve düzenli diyaloğun sürdürülmesinin önemi ele alındı; karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."
Kaynak: ANKA