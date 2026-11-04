AB Temsilcisi Kallas, yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna desteğini sürdürmesini umuyor

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'de seçmenlerin "tercihlerini net şekilde ortaya koyduğunu" belirterek, "Yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını umuyorum." dedi.

Kallas, Brüksel'de AB'nin 2026 Genişleme Paketine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki ara seçimler hakkındaki soruyu yanıtladı.

ABD seçmeninin "tercihini net şekilde ortaya koyduğunu" belirten Kallas, "Yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Kallas, Avrupa ve ABD'nin "birlikte çok daha güçlü" olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca bu baskı yoluyla Rusya'ya, savaşı durdurması gerektiğine dair net mesajlar verilmiş olacak." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, dün ABD'de yapılan ara seçimlerde, Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadında da daha önce Cumhuriyetçilerin elindeki çoğunluğu kazanmıştı.

Kaynak: AA