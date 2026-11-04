Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AB Temsilcisi Kallas, yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna desteğini sürdürmesini umuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını umduğunu söyledi. Kallas, Avrupa ve ABD'nin birlikte daha güçlü olduğunu, baskıyla Rusya'ya savaşı durdurması mesajı verileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'de seçmenlerin "tercihlerini net şekilde ortaya koyduğunu" belirterek, "Yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını umuyorum." dedi.

Kallas, Brüksel'de AB'nin 2026 Genişleme Paketine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki ara seçimler hakkındaki soruyu yanıtladı.

ABD seçmeninin "tercihini net şekilde ortaya koyduğunu" belirten Kallas, "Yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Kallas, Avrupa ve ABD'nin "birlikte çok daha güçlü" olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca bu baskı yoluyla Rusya'ya, savaşı durdurması gerektiğine dair net mesajlar verilmiş olacak." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, dün ABD'de yapılan ara seçimlerde, Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadında da daha önce Cumhuriyetçilerin elindeki çoğunluğu kazanmıştı.

Kaynak: AA
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam

Emekliye ek zam konuşulurken büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı: Hodri meydan

Yayman'dan Özgür Özel'e: Kendine güveniyorsa aday olsun
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda

Seçimi kaybetti, asıl kabus şimdi başlıyor
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha

Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden şu olana bakın
Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı

Almanlar maçı değil, bu olayı konuşuyor
Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında karar! Eski eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Mahkeme indirim yapmadı
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak