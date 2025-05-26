AB, Rusya'ya Baskı Yapılması Çağrısında Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları, "imdiye kadarki en ölümcül" saldırılar şeklinde niteleyerek Birliğin uluslararası ortaklarına " Moskova'ya baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Kallas, AB ülkelerinin Kalkınma Bakanları Toplantısı'nın girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik baskısını artırdığı görüşünü dile getirdi.

Ukrayna'ya yapılan söz konusu saldırıları "şimdiye kadarki en ölümcül" saldırılar olarak niteleyen Kallas, "Dolayısıyla Rusya üzerinde baskı kurarak onun da barış istemesini sağlamak bizim elimizde." dedi.

Kallas ayrıca, Moskova'ya baskı kurmak için hazır olduklarını belirterek "Diğer uluslararası ortakların da aynı şeyi yapacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece, savaşın başından bu yana ülkesine en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın Starokonstantinov kentinde bulunan havaalanındaki unsurlara uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenlediklerini, saldırıda tüm hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu.