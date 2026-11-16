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AB, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu

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AB, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya ve görüşmelerin çok taraflı formatta sürdürülmesine hazır olduğunu bildirdi. AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, görüşmelerde Avrupa'yı E5 grubunun temsil edeceğini ve toplantı yerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya ve görüşmelerin çok taraflı formatta sürdürülmesine hazır olduklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müzakerelerde AB Konseyi ve AB Komisyonu ile Almanya, Fransa, Polonya, İtalya ve İngiltere'nin yer aldığı "E5 grubundan" oluşan ekibin Avrupa'yı temsil edeceğini belirten Pinho, AB'nin daha önce Ukrayna ve ABD'li ortaklarla toplantılara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Rusya'nın katılımına yeşil ışık

Pinho, müzakerelere AB'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi halinde Rusya'nın katılımına nasıl yaklaşacaklarına ilişkin soru üzerine, "Daha önce yaptığımız gibi, görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız. Daha önce de belirttiğimiz gibi, görüşmelerin çok taraflı bir formatta sürdürülmesine hazırız." cevabını verdi.

Henüz toplantı yerinin belirlenmediğine işaret eden Pinho, "Henüz o aşamaya gelmedik. Çok taraflı düzeyde müzakerelere katılmaya kesinlikle hazırız." dedi.

Kaynak: AA
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